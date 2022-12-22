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АНАЛІТИКА

Перший у Німеччині СПГ-термінал почав приймати газ

 

Термінал для прийому скрапленого природного газу (СПГ) у порту Вільгельмсгафена у середу, 21 грудня, закачав до газотранспортної мережі ФРН першу партію палива для підприємств та домогосподарств. Як повідомляє компанія-оператор Uniper, зроблено це було на день раніше запланованого терміну. Тестовий етап має завершитися до кінця лютого 2023 року.

"Той факт, що сьогодні перший газ вже надходить через наш СПГ-термінал у Вільгельмсгафені, є ще одним доказом рішучості, з якою всі учасники просувають проєкт", - сказав головний операційний директор Uniper з управління активами Гольґер Креетц (Holger Kreetz) агенції dpa.

Скраплений газ із Росії поки що не прийматимуть

СПГ-термінал було офіційно введено в дію 17 грудня. Цього дня Вільгельмсгафен відвідали канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), а також міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) та міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner). На церемонії відкриття Шольц наголосив, що його призначення - зробити енергопостачання в Німеччині "незалежним від трубопроводів із Росії".

15 грудня у Вільгельмсгафені причалило регазифікаційне судно Höegh Esperanza. Воно доставило до Німеччини з Іспанії у скрапленому вигляді 165 тисяч кубометрів газу. Саме це паливо тепер почало надходити до газотранспортної мережі ФРН. За даними Uniper, такого обсягу газу вистачить, щоб постачати протягом року від 50 до 80 тисяч домогосподарств.

Очікується, що перші СПГ-танкери почнуть причалювати до Höegh Esperanza і перекачувати скраплений газ до його резервуарів приблизно з середини січня. Приймати вантажі СПГ з Росії "поки що" не планується, газ імпортуватиметься зі США, країн Північної та Західної Африки, а також із Близького Сходу, повідомив 12 грудня виданню Business Insider представник компаній Uniper, RWE та VNG.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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