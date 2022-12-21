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Німеччина почала передачу Чехії танків Leopard замість переданих Україні Т-72
17:23 21.12.2022 |
Чехія отримала від Німеччини перший з 14 танків Leopard 2, які мають замінити радянські танки Т-72, які раніше держава передала Україні для боротьби проти російської агресії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що танку уже прибув на військову базу Праславіце, що на сході країни.
"Це перехід на сучасну техніку, за допомогою якої ми відмовляємось від радянського озброєння", - сказала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.
Повідомляється, що передача усіх 14 танків має бути завершена протягом наступного року.
Зазначимо, що Чехія погодила з Німеччиною постачання танків Leopard замість переданих Україні Т-72 ще у вересні.
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