Туреччина у 2023 році розпочне серійне виробництво комплексів SIPER і HISAR

ЗРК HISAR-O

В Туреччині розпочнуть серійне виробництво комплексів протиповітряної оборони SIPER і HISAR-O+.

Таке рішення ухвалили на засіданні Виконавчого комітету оборонної промисловості.

Про це повідомляє Мілітарний.

Зазначають, що на першому етапі будуть виготовляти зенітні ракети SIPER Block I (Block 0), радіус дії яких 100 км. На наступних етапах візьмуться за ракету SIPER Block II із дальністю 150 кілометрів.





Також буде запущено виробництво комплексу HISAR-O+. Система матиме керовані ракети IIR із дальністю 25 кілометрів та керовані ракети з активною радіолокаційною головкою самонаведення із дальністю понад 35 км.

На Виконавчому комітеті оборонної промисловості ухвалили рішення і про серійне виробництво ПЗРК SUNGUR.

У виданні підкреслюють, що з урахуванням самохідних зенітних установок KORKUT та систем HISAR-A+, які були замовлені раніше, Туреччина отримає ешелоновану протиповітряну оборону вже у 2023 році.

ЗСУ Korkut

Після цього основні зусилля ОПК будуть направлені на модернізацію та вдосконалення наявних систем.

ЗРК HISAR створені із застосуванням останніх технологій і мають відкриту архітектуру, що дозволяє модернізувати системи в майбутньому відповідно до нових потреб. Комплекс розроблений за сприяння Управління оборонної промисловості Туреччини при адміністрації президента. Фактично це перша турецька система ППО.

ЗРК HİSAR-O

Комплекс призначений для ураження бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів та інших повітряних загроз.

Розробляла РЛС та системи командного управління, управління вогнем, запуску ракет, та зв'язку, IFF і канал передачі даних компанія ASELSAN. Боєголовка для системи була зроблена фахівцями компанії TÜBİTAK SAGE.

ЗРК HISAR

Розробкою ракет займалася компанія ROKETSAN, проте частину комплектуючих до них також надала ASELSAN.