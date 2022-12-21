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Туреччина у 2023 році розпочне серійне виробництво комплексів SIPER і HISAR
17:18 21.12.2022 |
В Туреччині розпочнуть серійне виробництво комплексів протиповітряної оборони SIPER і HISAR-O+.
Таке рішення ухвалили на засіданні Виконавчого комітету оборонної промисловості.
Про це повідомляє Мілітарний.
Зазначають, що на першому етапі будуть виготовляти зенітні ракети SIPER Block I (Block 0), радіус дії яких 100 км. На наступних етапах візьмуться за ракету SIPER Block II із дальністю 150 кілометрів.
Також буде запущено виробництво комплексу HISAR-O+. Система матиме керовані ракети IIR із дальністю 25 кілометрів та керовані ракети з активною радіолокаційною головкою самонаведення із дальністю понад 35 км.
На Виконавчому комітеті оборонної промисловості ухвалили рішення і про серійне виробництво ПЗРК SUNGUR.
У виданні підкреслюють, що з урахуванням самохідних зенітних установок KORKUT та систем HISAR-A+, які були замовлені раніше, Туреччина отримає ешелоновану протиповітряну оборону вже у 2023 році.
Після цього основні зусилля ОПК будуть направлені на модернізацію та вдосконалення наявних систем.
ЗРК HISAR створені із застосуванням останніх технологій і мають відкриту архітектуру, що дозволяє модернізувати системи в майбутньому відповідно до нових потреб. Комплекс розроблений за сприяння Управління оборонної промисловості Туреччини при адміністрації президента. Фактично це перша турецька система ППО.
Комплекс призначений для ураження бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів та інших повітряних загроз.
Розробляла РЛС та системи командного управління, управління вогнем, запуску ракет, та зв'язку, IFF і канал передачі даних компанія ASELSAN. Боєголовка для системи була зроблена фахівцями компанії TÜBİTAK SAGE.
Розробкою ракет займалася компанія ROKETSAN, проте частину комплектуючих до них також надала ASELSAN.
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