Мобільний зв’язок у Росії може повернутись у 1990-ті після виходу Nokia та Ericsson – Reuters

Вихід виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson з російського ринку наприкінці року спричинить погіршення зв'язку по всій країні, а покриття може поступово повернутись до рівня кінця 1990-х років.

Про це повідомляє Reuters.

П'ять топменеджерів телекомунікаційних компаній та інші джерела в галузі розповіли, що російські користувачі мобільних телефонів, ймовірно, будуть відчувати повільніші завантаження, матимуть більше перерваних дзвінків та більш тривалі відключення зв'язку, оскільки оператори втратять можливість оновлювати програмне забезпечення та стикнуться з скороченням запасів деталей.

Зазначається, що Ericsson і Nokia, на які разом припадає значна частка ринку телекомунікаційного обладнання та близько 50% базових станцій у Росії, виробляють все, починаючи від телекомунікаційних антен і закінчуючи апаратним забезпеченням, яке з'єднує оптичне волокно, що передає цифрові сигнали.

Також вони надають важливе програмне забезпечення, яке дозволяє різним частинам мережі працювати разом.

"Ми працюємо до кінця року, і саме тоді закінчується термін дії всіх винятків (від санкцій)", - розповів Reuters фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер.

Також про вихід з Росії заявив генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк: "Наш вихід буде завершеним. Ми не збираємося нічого постачати в Росію".