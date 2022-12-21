У Фінляндії запустять єдиний в Європі завод з виробництва урану

Фінська компанія Terrafame почне видобувати уран до літа 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Yle.

Уран постачатимуть за кордон для його подальшої переробки, після чого він використовуватиметься у виробництві ядерної енергії.

На території заводу Terrafame в Соткамо вже є цех для вилучення урану, який необхідно ввести в експлуатацію.

Передбачається, що цех почне працювати на повну потужність до 2026 року, коли виробництво урану, за оцінками, становитиме близько 200 тонн на рік.

Цех Terrafame у Соткамо буде єдиним заводом із виробництва урану в Європі.