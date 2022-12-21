Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Фінляндії запустять єдиний в Європі завод з виробництва урану

 

Фінська компанія Terrafame почне видобувати уран до літа 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Yle.

Уран постачатимуть за кордон для його подальшої переробки, після чого він використовуватиметься у виробництві ядерної енергії.

На території заводу Terrafame в Соткамо вже є цех для вилучення урану, який необхідно ввести в експлуатацію.

Передбачається, що цех почне працювати на повну потужність до 2026 року, коли виробництво урану, за оцінками, становитиме близько 200 тонн на рік.

Цех Terrafame у Соткамо буде єдиним заводом із виробництва урану в Європі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8121
  0,0256
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5084  0,07 0,17 40,2955  0,04 0,09
EUR 41,2458  0,09 0,22 42,3587  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес