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Російський рубль обвалився до мінімуму з весни
11:59 21.12.2022 |
Російський рубль продовжив своє падіння. Уранці в середу він опустився до мінімуму за більш ніж пів року.
Про це повідомляє російський Forbes.
Так, курс долара на Московській біржі вранці 21 грудня піднявся вище 70 рублів. Станом на 7:33 (за київським часом) американська валюта торгувалася по 70,26 рубля, що дорожче на 1,39 рубля щодо минулого закриття. Востаннє долар піднімався вище за 70 рублів 11 травня.
Курс євро піднявся до 75,01 рубля, додавши 1,51 рубля. Востаннє євро був дорожчий за 75 рублів 29 квітня.
Рубль продовжує слабшати відносно світових валют, відігруючи "новинну повістку на санкційну тематику", зазначають експерти. "Запровадження ЄС ліміту цін на газ може призвести до зниження експортних нафтогазових доходів та погіршення показників зовнішньоторговельного балансу", - кажуть аналітики.
Як повідомлялося, 19 грудня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів). Так званий механізм корекції газового ринку, призначений для запобігання екстремальним коливанням цін, буде застосовуватися з 15 лютого.
Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.
Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.
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