Фінляндія отримає плавучий LNG-термінал для забезпечення газопостачання

Фінляндія збирається отримати плавучий термінал зрідженого природного газу протягом приблизно тижня, що допоможе забезпечити постачання країни в умовах енергетичної кризи в Європі, повідомляє Bloomberg.

Плавуча установка для зберігання та регазифікації, названа Exemplar, допоможе постачати газ до скандинавської країни після того, як у травні припиниться імпорт газу з Росії. Поставки є життєво важливими для галузей промисловості, включаючи лісове господарство та сталеливарну промисловість, хоча природний газ становить лише близько 5% енергетичного балансу Фінляндії. Газ в основному використовується на заводах, а не для опалення, як у багатьох інших європейських країнах.

Як повідомили у вівторок у Gasgrid Finland Oy, Exemplar, наданий компанією Excelerate Energy Inc., відплив із Гібралтару та має причалити до південної Фінляндії 25-28 грудня з повним вантажем СПГ. Дата залежить від погоди під час подорожі, повідомила державна компанія, додавши, що портові споруди та 2,2-кілометровий (1,4-мильний) з'єднувальний трубопровід були завершені.

Після пришвартування завод перетворюватиме СПГ назад у газоподібний стан і проштовхуватиме його в газову мережу країни, і навіть допоможе обслуговувати країни Балтії та Польщу через підводний трубопровід Balticconnector. При повному завантаженні він може перевозити близько 68 000 тонн СПГ.

Фінляндія також має LNG-термінал у Хаміні, підключений до мережі, а термінали в Порі та Торніо обслуговують місцеву важку промисловість.

