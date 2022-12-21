Скандальні податкові декларації Трампа опублікують

Комітет з доходів і витрат Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту. - Ред.) проголосував за оприлюднення частково відредагованих податкових декларацій колишнього президента Дональда Трампа за період з 2015 до 2021 року, повідомляє телеканал CNN у середу, 21 грудня.

Голова комітету, демократ Річард Ніл заявив, що документи оприлюднять протягом кількох днів після редагування інформації особистого характеру.

Податкові декларації Трампа законодавці одержали у 2019 році від міністерства фінансів США. Адвокати Трампа оскаржили передачу документів у суді, наполягаючи, що запит конгресменів-демократів на отримання декларацій є незаконним і викликаний лише прагненням отримати "політичну вигоду". У результаті Верховний суд відмовився задовольнити цю скаргу.

Республіканці назвали рішення "небезпечною політичною зброєю"

Республіканці у комітеті, який очолюють демократи, одноголосно виступили проти розкриття податкових декларацій та заявили, що це створить небезпечний прецедент у сфері захисту особистих даних. За словами чільного республіканця у комітеті Кевіна Брейді, оприлюднення податкових декларацій Трампа буде рівносильне "новій небезпечній політичній зброї", про яку "шкодуватимуть навіть демократи", і яка не просто вплине на Трампа, а й "скасує десятиліття захисту конфіденційності для американців".

Як зазначають американські ЗМІ, демократи у комітеті були змушені діяти швидко, оскільки за два тижні контроль над Палатою представників офіційно перейде республіканцям.

Трамп та звинувачення у махінаціях з податками

Ще кандидатом на президентських виборах у 2016 році Трамп порушив багаторічний порядок, відмовившись оприлюднити свої податкові декларації. У 2018 і 2020 році газета The New York Times оприлюднила розслідування, у яких стверджувала з посиланням на документи, що Трамп у 2001-2015 роках не заплатив жодного цента прибуткового податку, а у 2016 і 2017 роках перевів до мінфіну за цією статтею лише по 750 євро.

Трамп назвав статтю "тотальним фейком" і заявив, що платив "дуже багато" податків.

У листопаді цього року Трамп заявив, що знову висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах у 2024 році.