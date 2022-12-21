Рішення Банку Японії наблизило кінець епохи негативної прибутковості держбондів

Рішення Банку Японії розширити допустимий діапазон коливань прибутковості десятирічних державних облігацій, ухвалене напередодні, призвело до зростання прибутковості для всього спектра держпаперів, пише агентство Bloomberg.

В результаті прибутковість дворічних бондів у середу зросла до 0,01%, піднявшись вище за нуль вперше з 2015 року, за даними Japan Bond Trading Co.

Тепер у списку світових держоблігацій з негативною прибутковістю, що відслідковується Bloomberg, залишилися лише короткострокові японські боргові зобов'язання. Сукупний обсяг облігацій з прибутковістю нижче нуля у світі становить $686 млрд порівняно з понад $11 трлн на кінець 2021 року.

За підсумками засідання, що завершилося у вівторок грудневого, Банк Японії несподівано розширив межі коридору, в яких може коливатися дохідність десятирічних держпаперів, до плюс/мінус 0,5% порівняно з плюс/мінус 0,25% раніше. Інвестори сприйняли це як сигнал, що японський ЦБ готується відмовитися від надм'якої грошово-кредитної політики, якої він дотримувався роками.

"Ми спостерігаємо переоцінку ефективності ультрам'якої монетарної політики, і Банк Японії робить це останнім, - зазначив аналітик GSFM Стівен Міллер. - Сподіваюся, що це буде кінцем для періоду негативних ставок, тому що нам потрібно перестати у всьому покладатися на центробанки. Ми знаємо, що негативні ставки не працюють, і точка.

Інфляція в Японії у жовтні оновила максимум за 40 років, а курс ієни падав до 30-річного мінімуму, викликавши невдоволення населення та заклики до посилення ДКП.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що вже на наступному засіданні Банк Японії може змінити цільові значення довгострокових та короткострокових ставок або взагалі відмовитися від регулювання прибутковості держоблігацій.