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США не бачать фактів передачі ракет з Ірану до РФ
09:43 21.12.2022 |
У Вашингтоні уважно відстежують ситуацію навколо потенційних перемовин між рф та Іраном щодо передачі російським силам балістичних ракет, однак, станом на тепер, США не бачили підтверджень, що росіяни могли б отримати ці ракети.
Таку оцінку висловив у вівторок під час телефонного пресбрифінгу координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми знаємо, що мають місце дискусії про потенційну передачу балістичних ракет. Ми не бачили, щоб це підтвердилося, станом на тепер, але стежимо за цим дуже уважно», - зазначив представник Білого дому.
Водночас він підкреслив, що Іран продовжує постачати рф бойові безпілотники, «які росія використовує для того, щоб убивати українців та бити по їхній цивільній інфраструктурі». Кірбі нагадав, що це мало місце, в тому числі, протягом останньої доби.
Як повідомлялося, російська федерація в ніч проти 19 грудня атакувала Україну 34 дронами-камікадзе типу Shahed із нової партії, поставленої Іраном у кількості 250 штук.
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