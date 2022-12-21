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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Таліби заборонили жінкам навчатися в університетах

 

Міністерство вищої освіти Афганістану, кероване талібами, у вівторок, 20 грудня, заборонило афганським жінкам навчатися в університетах до подальшого розпорядження. Речник відомства повідомив, що рішення було ухвалено на засіданні уряду талібів і наказ набуває чинності негайно.

Університети в Афганістані залишалися відкритими для жінок після того, як "Талібан" захопив владу в країні у середині серпня 2021 року. Попри обіцянки не обмежувати людей у правах, з того часу в країні спостерігається серйозний регрес ситуації з дотримання прав людини та повернення до репресій, що мали місце в країні під час попереднього правління талібів у 1990-х роках.

США: Це матиме значні наслідки для талібів

Жорстко розкритикувала нову заборону для жінок правозахисна організація Human Rights Watch, заявивши, що вона порушує право на освіту для жінок і дівчат в Афганістані. "Заборона талібів жінкам відвідувати університети є безсовісним порушенням їхніх основних прав. Цей жорстокий і відверто женоненависницький захід чітко демонструє повну зневагу талібів до жінок і дівчат Афганістану", - заявили в організації.

Речник Держдепу США Нед Прайс вже попередив, що це рішення матиме значні наслідки для талібів. "Ця неприйнятна позиція матиме значні наслідки для талібів і ще більше відштовхне талібів від міжнародного співтовариства", - заявив він журналістам під час брифінгу у вівторок.

Рік тому таліби заборонили дівчаткам навчатися в середніх школах. ООН засудила цю заборону заборону, назвивши її "трагічною та ганебною". 
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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