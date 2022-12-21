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Макрон пообіцяв Україні САУ Caesar та іншу зброю на початку 2023 року
23:36 20.12.2022 |
Франція поставила Україні артилерійські установки та зброю і відправить ще на початку наступного року.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише "Європейська правда" з посиланням на France 24.
"В останні дні Франція відправила Україні більше зброї, артилерійські установки, Crotale (батареї протиповітряної оборони), обладнання понад те, що ми вже зробили", - сказав Макрон.
Він виступав на борту французького авіаносця "Шарль де Голль" біля узбережжя Єгипту, за день до відвідування Йорданії для участі в регіональному саміті у вівторок.
"Ми також працюємо з міністром збройних сил, щоб мати можливість знову поставити корисну зброю і боєприпаси в першому кварталі 2023 року, щоб українці могли захистити себе від обстрілів", - сказав Макрон.
Заплановані поставки включають самохідні артилерійські установки "Caesar", але Макрон не надав точних цифр.
Нагадаємо, на початку грудня президент Франції Еммануель Макрон у телеефірі заявив, що Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.
Цю заяву розкритикували і в Україні, і в низці європейських столиць. В МЗС Польщі заявили, що якщо хтось і потребує гарантій безпеки, так це Україна і держави Центрально-Східної Європи. У Гельсінкі також заявили, що у нинішніх обставинах потрібні гарантії не для Росії, а гарантії проти Росії.
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