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АНАЛІТИКА

У ЄС пояснили, чим займатиметься представник із питань санкцій

 

Спеціальний представник Європейського Союзу з питань санкцій займатиметься координацією санкційної політики блоку з партнерами, а також попередженню ухиляння від санкцій ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", у вівторок на брифінгу сказав речник Європейської комісії Петер Стано.

"Для ЄС дуже важливо одночасно надсилати той самий сигнал усім партнерам. Нам необхідно узгодити всі наші санкції проти Росії. Якщо це не можливо, то ми маємо робити все, щоб запобігати будь-якому ухилянню від цих санкцій", - пояснив він.

"Це величезна робота з великою кількістю нюансів. Тож зручно мати одну людину, яка займається конкретно цією метою, оскільки в багатьох випадках ідеться про широкі й далекосяжні рішення", - додав представник Єврокомісії.

Як повідомлялося, минулого тижня ЄС оголосив про призначення свого колишнього представника у Сполучених Штатах Девіда О'Саллівана спеціальним представником із питань санкцій. Він почне виконувати обов'язки із січня.

До призначення О'Салліван був директором аналітичного центру "Інститут міжнародних та європейських справ". До того, з 2014 по 2019 рік, він працював послом ЄС в США, а перед тим обіймав керівні посади в Єврокомісії, зокрема генерального директора з питань торгівлі.

Нова посада в ЄС буде частково повторювати роль керівника координації санкцій США Джима О'Браєна, чия робота передбачає посилення співпраці з союзниками США щодо санкцій.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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