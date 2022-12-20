Фінансові новини
- |
- 20.12.22
- |
- 17:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільша американська страхова компанія позбулася бізнесу в Росії
16:35 20.12.2022 |
Найбільша американська страхова група AIG продала свою дочірню компанію в Росії - "АИГ Страховая компания" - місцевим інвесторам, які раніше займали керівні позиції в інвестиційному фонді Russia Partners.
Після зміни власника російська страхова компанія змінить назву на "Гардія", при цьому нинішній менеджмент та колектив страховика продовжать роботу, пише російський "Коммерсант".
Вартість угоди не розкривається, офіційно у AIG її не коментують.
Група AIG займає провідні позиції на світовому ринку страхування та працює у Росії з 2004 року. Компанія пропонує програми особистого та майнового страхування, страхування життя, пенсійне страхування і т. д.
На російському ринку AIG переважно займалася страхуванням великих ризиків, які перестраховувалися у компаніях материнської групи. За даними російського агентства "Експерт РА", за підсумками 2021 року дочірня компанія AIG в Росії займала 46 місце за сукупним обсягом премій на місцевому ринку (4,2 млрд руб.).
Компанія Russia Partners - дочірнє підприємство Siguler Guff&Company, багатопрофільної компанії з управління прямими інвестиціями капіталу корпоративних та публічних фондів. На початок 2014 року сумарні капіталовкладення під управлінням Russia Partners становили понад $1 млрд.
Як повідомлялося, цього року цілий ряд світових страхових компаній пішов з Росії, включаючи страховий підрозділ Societe Generale, Zurich Insurance Group та Allianz Group.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Венеційка» рекомендує змінити євроінтеграційний законопроєкт про КСУ в редакції, яку підтримують експерти
|Заступник голови фракції «Слуга народу» в Раді написала заяву про вихід з партії
|У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину
|Єленський став куратором релігійної сфери. Хто він і як ставиться до УПЦ та ПЦУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США планує надати Україні обладнання для створення «розумних бомб» вже в рамках наступного пакету військової допомоги - ЗМІ
|Найбільша американська страхова компанія позбулася бізнесу в Росії
|Україна отримала $2 млрд грант США - Мінфін
|Україна готує офіційні кроки, щоб довести незаконне перебування Росії в Радбезі ООН
|Італія припиняє обмін готівкових гривень українців на євро
|Прикордонники отримали аеродромні пожежні автомобілі від Німеччини
Бізнес
|Воєнні марки «Укрпошти»: інвестиція чи пам'ять про спротив
|У готелі Берліна лопнув величезний акваріум з 1 млн літрів води, двоє постраждалих
|Ілон Маск подав в суд на власника акаунта в Twitter, який стежив за його літаком
|Оцінка SpaceX виросла до $140 мільярдів, – Bloomberg
|Twitter перестав платити за оренду офісів
|Найвпливовіші бренди у світі: у першій десятці Apple, Google, Tesla
|Нова технологія врятує від смерті мільярди курчат чоловічої статі