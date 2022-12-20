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АНАЛІТИКА

Найбільша американська страхова компанія позбулася бізнесу в Росії

 

Найбільша американська страхова група AIG продала свою дочірню компанію в Росії - "АИГ Страховая компания" - місцевим інвесторам, які раніше займали керівні позиції в інвестиційному фонді Russia Partners.

Після зміни власника російська страхова компанія змінить назву на "Гардія", при цьому нинішній менеджмент та колектив страховика продовжать роботу, пише російський "Коммерсант".

Вартість угоди не розкривається, офіційно у AIG її не коментують.

Група AIG займає провідні позиції на світовому ринку страхування та працює у Росії з 2004 року. Компанія пропонує програми особистого та майнового страхування, страхування життя, пенсійне страхування і т. д.

На російському ринку AIG переважно займалася страхуванням великих ризиків, які перестраховувалися у компаніях материнської групи. За даними російського агентства "Експерт РА", за підсумками 2021 року дочірня компанія AIG в Росії займала 46 місце за сукупним обсягом премій на місцевому ринку (4,2 млрд руб.).

Компанія Russia Partners - дочірнє підприємство Siguler Guff&Company, багатопрофільної компанії з управління прямими інвестиціями капіталу корпоративних та публічних фондів. На початок 2014 року сумарні капіталовкладення під управлінням Russia Partners становили понад $1 млрд.

Як повідомлялося, цього року цілий ряд світових страхових компаній пішов з Росії, включаючи страховий підрозділ Societe Generale, Zurich Insurance Group та Allianz Group.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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