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Банк Англії показав, який вигляд матимуть банкноти з новим королем
11:45 20.12.2022 |
У середині 2024 році у Великій Британії запустять в обіг перші банкноти з портретом короля Чарльза III. У вівторок, 20 грудня, дизайн нових банкнот вперше представили на сайті Банку Англії.
Портрет короля з'явиться на лицьовій стороні банкнот, а також у прозорому захисному вікні на реверсі.
В усьому іншому дизайн залишиться без змін. Як і всі нові гроші, які випускає Банк Англії, банкноти будуть полімерними.
На банкноті 5 фунтів також зображено Вінстона Черчилля, на 10 фунтах - Джейн Остін, на 20 фунтах - Вільяма Тернера, на 50 фунтах - Алана Тьюринга.
Усі банкноти з портретом королеви Єлизавети II залишаться законним платіжним засобом. Нові купюри друкуватимуть тільки для заміни зношених та у випадку збільшення попиту на них.
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