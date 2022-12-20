Маска запросили надати свідчення у Європарламенті

Глава Європарламент Роберта Метсола запросила нового керівника Twitter Ілона Маска надати свідчення у Європейському парламенті.

Із відповідним листом Метсоли ознайомилось видання Politico, пише "Європейська правда".

Метсола в понеділок надіслала лист мільярдеру з проханням з'явитися для "відвертого публічного обміну думками" із депутатами.

"Twitter відіграє центральну роль у демократичному житті Європейського Союзу та дає можливість для громадянського дискурсу. Twitter не повинен мимоволі стати каталізатором мови ворожнечі, втручання у вибори та дезінформації", - написала політик.

У листопаді Метсола погодилася запросити Маска на прохання ліберальних депутатів. Вона написала, що "впевнена" у тому, що Маск прийме запрошення.

Цей крок відбувся після низки хаотичних та суперечливих заходів у Twitter - включаючи масові звільнення, блокування журналістів та зміни у правилах платформи, що викликали тривогу в Європі.

Президентка Європарламенту не має права викликати до себе керівника компанії. Проте генеральний директор Facebook Марк Цукерберг прибув для надання свідчень до Брюсселя на слухання у 2018 році.

Невідомо, чи прийме Маск запрошення Метсоли. Користувачі Twitter у понеділок також дали зрозуміти технологічному мільярдеру, що він має піти у відставку з посади генерального директора Twitter.