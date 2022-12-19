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АНАЛІТИКА

Іспанія перевірить вплив скороченого робочого тижня на продуктивність праці

 

Уряд Іспанії запустив експериментальну схему, покликану дозволити малим і середнім фірмам перевірити вплив скороченого робочого тижня без втрати заробітної плати на продуктивність праці.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Схему буде випробувано протягом двох років на компаніях, що прагнуть до трудових реформ, які можуть "викликати зростання продуктивності праці, що компенсує витрати на заробітну плату" при збереженні заробітної плати, заявило Міністерство праці.

Фірми, зацікавлені в участі в пілотній програмі, мають узяти на себе зобов'язання скоротити тижневу тривалість робочого дня не менш ніж на 10% протягом двох років принаймні для чверті свого персоналу.

Натомість вони отримають державну допомогу, покликану компенсувати вплив на виробництво, а також додаткові адміністративні витрати, що можуть виникнути при введенні схеми в дію.

Після оцінки впливу на продуктивність праці, за словами міністерства, уряд визначить, чи слід "поширити цю схему на решту економіки".

Останніми роками кілька великих іспанських компаній, включно з телекомунікаційним гігантом Telefonica і групою Desigual, випробували або в деяких випадках перейшли на чотириденний тиждень. Однак лише деякі з цих випадків були пов'язані з промисловістю і в основному супроводжувалися відповідним зниженням заробітної плати.
Ключові теги: Іспанія
 

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