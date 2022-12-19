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Норвегія перестала видавати візи росіянам із запрошеннями, - ЗМІ
16:32 19.12.2022 |
Громадяни Росії не можуть одержати візу Норвегії, навіть якщо їх запрошують до країни місцеві організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barents Observer.
Як зазначає видання, за кілька місяців норвезькі компанії не змогли організувати жодної поїздки для росіян на запрошення. Першою проблемою є отримання візи, оскільки неможливо отримати слот у візовому центрі.
"Навіть якщо людина якимось чином пройшла цей етап, у результаті вона все одно отримає відмову", - наводить видання слова представниці норвезького арт-простору Terminal B, яке хотіло запросити на власний захід російських художників.
За її словами, причиною відмови у наданні візи громадянам РФ є побоювання Норвегії, що вони не повернуться додому.
У виданні додають, що у вересні у візах відмовили учасникам російсько-норвезького проекту допомоги онкохворим. Волонтерам та пацієнтам заявили, що у них "недостатньо зв'язків для повернення" до РФ.
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