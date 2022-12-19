Через війну російські акції показали найбільше у світі падіння у 2022 році – Bloomberg

Вторгнення РФ в Україну призвело до падіння російських акцій - на кінець 2022 року акції РФ подешевшали сильніше, ніж інші папери у всьому світі.

Про це пише Bloomberg.

"Вторгнення в Україну призвело до падіння російських акцій у лютому. Майже 10 місяців потому, відновлення виглядає далекою перспективою після того, як санкції спровокували відтік інвесторів і зробили акції найгіршими у світі.

Хоча економіка в цілому краще, ніж очікувалося, витримала санкції, запроваджені США та їхніми союзниками, на фондовому ринку спостерігається інша картина", - пише агентствою

Так, російські акції були виключені зі світових індексів, а біржові фонди, що відслідковують акції країни, були або заморожені, або закриті.

Місцеві інвестори не змогли врятувати внутрішній ринок від падіння, викликаного війною, навіть незважаючи на те, що більшості іноземців все ще заборонено продавати місцеві акції, якими вони володіють.

Лютневий розпродаж спричинив рекордно тривале закриття московського ринку.