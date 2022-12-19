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Китайський гігант Huawei хоче закрити в Росії підрозділ на 2 тисячі людей, – ЗМІ
11:17 19.12.2022 |
Китайський виробник електроніки та телекомунікаційного обладнання Huawei закриє в Росії підрозділ із продажу систем зберігання даних та телеком-обладнання, в якому працюють 2000 людей.
Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.
Так, Huawei закриє в Росії підрозділ Enterprise Business Group, який займається корпоративним продажем систем зберігання даних, телекомунікаційного обладнання та інших рішень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
За словами співрозмовника видання, у підрозділі працює близько 2000 осіб. Частина співробітників отримала пропозиції перевестися до країн СНД, інших звільнять, наголосив співрозмовник газети. Інше джерело, близьке до Huawei, відзначило, що більша частина співробітників залишає підрозділ, але офіс збережеться номінально: "Компанія готова повернутися, якщо активні бойові дії в Україні припиняться".
Російські офіси продажів Huawei, за інформацією HeadHunter, розташовані в Москві. За даними "Комерсанта", компанія планує зберегти в країні центри досліджень і розробок, розташовані в Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді та Новосибірську. Вони займаються, зокрема, розробкою технологій 5G, обробки та генерації мови, комп'ютерним зором, системами доповненої та віртуальної реальності, машинним навчанням.
Huawei також збереже в Росії бізнес продажів споживчої електроніки та мобільних сервісів AppGallery, зазначило джерело.
Рішення Huawei закрити підрозділ пов'язане з небажанням потрапити під вторинні санкції, оскільки обладнання, яке продає компанія, може використовуватися в держсекторі, зазначив співрозмовник видання на телекомунікаційному ринку.
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