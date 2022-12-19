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Чергові ракетні стрільби КНДР: запущено дві ракети
09:41 19.12.2022 |
Військовій Північної Кореї вкотре провели запуск балістичних ракет з території КНДР у бік Японського моря. У неділю, 18 грудня, міноборони сусідньої Південної Кореї повідомило, що зафіксувало два пуски балістичних ракет з розташованого поблизу китайського кордону району Точханн. У початковій заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї зазначалося, що ракети були випущені з інтервалом близько 50 хвилин. Згодом у Сеулі додали, що обидва випущені КНДР об'єкти подолали відстань у близько 500 кілометрів, передаєпівденнокорейська інформагенція Yonhap.
У Токіо також підтвердили два ракетні запуски з території КНДР. Берегова охорона Японії заявила, що ракети, випущені з Північної Кореї, впали у водах між Корейським півостровом і Японією - за межами виключної економічної зони Японії. Також у японському міноборони підрахували, що під час пуску північнокорейські ракети досягли максимальної висоти в 550 кілометрів за найбільшої дальності польоту в 250 кілометрів. Жодної шкоди північнокорейські ракети не завдали, передає Reuters.
Днями було випробувано надпотужний новий ракетний двигун
Нинішнім ракетним пускам передували проведені днями випробування Північною Кореєю нового надпотужного твердопаливного двигуна. За словами аналітиків, двигун з такими заявленими характеристиками дозволить отримати Пхеньяну нові потужні твердопаливні балістичні ракети, як наземного, так і підводного базування, що навіть оснащені ядерною боєголовкою будуть здатні досягти території США. Досі КНДР мала в своєму арсеналі лише міжконтинентальні ракети на рідкому паливі.
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