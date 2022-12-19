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За кілька років по дну Чорного моря планують прокласти кабель для постачання зеленої енергії з Азербайджану в Румунію
06:40 19.12.2022 |
Лідери Азербайджану, Грузії, Румунії та Угорщини підписали в суботу, 17 грудня, угоду про прокладання кабелю дном Чорного моря для транспортування азербайджанської електроенергії від вітрових електростанцій в Каспійському морі до Європи. Про це повідомляють агенції Reuters та AFP.
Йдеться про кабель завдовжки 1100 км і потужністю 1000 МВт, який пролягатиме від Азербайджану до Румунії. Це буде найдовший подібний кабель у світі. На його прокладання Єврокомісія виділила 2,3 мільярда євро, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Угоду про стратегічне партнерство в галузі розвитку і доставки зеленої енергії підписали в Бухаресті президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі і прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке. До церемонії долучилися президент Румунії Клаус Йоганніс і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).
"З початку російської війни ми вирішили відмовитися від російського викопного палива і диверсифікуватися в бік надійних енергетичних партнерів", - підкреслила фон дер Ляєн.
За її словами, цей проєкт може інтегрувати Грузію в європейський ринок електроенергії і допоможе постачати електроенергію Україні, Молдові та на Балкани.
Очікується, що на прокладання кабелю піде від трьох до чотирьох років. Робота над проєктом має розпочатися наступого року, утім запустять його не раніше 2029 року, передає інформагентство AFP.
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