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АНАЛІТИКА

Перший плавучий СПГ-термінал запрацював у ФРН

 

У ФРН в суботу почав роботу перший у країні плавучий СПГ-термінал, повідомляє агентство ЕФЕ.

Термінал перебуває в порту міста Вільгельмсхафен. Він прийняв у суботу судно з вантажем з Іспанії. На церемонії відкриття були присутні канцлер ФРН Олаф Шольц і кілька міністрів.

"Це перший з п'яти СПГ-терміналів, які ми запланували як заміну російському газу. Це гарантує, що ми за жодних обставин не залишимося без поставок", - наводить ЕФЕ слова Шольца.

"Ми побудували цей термінал в рекордні терміни", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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