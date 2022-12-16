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АНАЛІТИКА

Греція готова надати Україні С-300 за умови, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті

 

Міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні грецькі зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Pronews.gr.

"Якщо США встановлять на острові (Крит) систему Patriot і після того, як вона буде інтегрована - з'єднана з національною системою протиповітряної оборони, то С-300 можна буде зняти. Така ж процедура застосовується до будь-якої іншої системи протиповітряної оборони російського виробництва, яку вони, можливо, захочуть направити в Україну", - сказав Панайотопулос на нараді в грецькому Міноборони.

Видання зазначає, що зі слів Панайотопулоса випливає: в разі надання американських засобів ППО Греція також може відправити в Україну інші засоби ППО російського виробництва - "Тор-М1" та "Оса-АКМ".

Також Pronews.gr зауважує, що міністр оборони Греції говорив не про купівлю Patriot, а лише про їхнє встановлення США, що означає, що ці системи ППО на Криті перебуватимуть під американським контролем.

Ще у вересні грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс стверджував, що Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, оскільки не хоче послаблювати власну оборону.

Натомість, як відомо, Греція передала Україні старі БМП-1 взамін на німецькі бронемашини типу Marder1A3.

Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.
Ключові теги: Греція, США
 

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