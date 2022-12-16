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АНАЛІТИКА

Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

 

Білий дім заявив у п'ятницю про підготовку наступного пакета допомоги у сфері безпеки для України, і очікується, що він включатиме додаткові засоби протиповітряної оборони для країни, повідомляє Reuters.

"Як ви бачили у попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати побачити у цьому додаткові можливості протиповітряної оборони", - заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі журналістам на брифінгу у Вашингтоні у п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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