Швейцарія приєдналась до обмеження цін на російську нафту

Федеральна рада Швейцарії у п'ятницю приєдналась до санкцій Європейського Союзу проти Росії, які передбачають запровадження граничної ціни на російську нафту, що транспортується морським шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення про приєднання до санкцій було ухвалене 8 грудня федеральним міністерством економіки, освіти й досліджень Швейцарії та набуває чинності у п'ятницю о 19:00 за Києвом.

Також Швейцарія разом із ЄС запроваджує фінансові санкції проти двох фізичних та двох юридичних осію Ірану за участь у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів до Росії.

Раніше Швейцарія послідовно приєднувалась до інших санкцій Євросоюзу проти Росії у відповідь на повномасштабну агресію проти України.

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Перед тим на початку грудня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.