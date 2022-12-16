Єврокомісія схвалила націоналізацію Uniper

Європейська комісія, яка виконує функції головного антимонопольного регулятора Євросоюзу, схвалила придбання енергетичної компанії Uniper SE урядом Німеччини в особі міністерства фінансів ФРН, йдеться у повідомленні комісії.

"Причиною операції стала енергетична криза, що триває в Європі, спричинена, зокрема, припиненням постачань російського газу і різким зростанням цін на газ, у результаті чого Uniper знадобилося суттєве вливання капіталу для запобігання банкрутству", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

"Комісія дійшла висновку, що запропонована угода не викликає побоювань щодо конкуренції, оскільки Uniper і Мінфін ФРН не працюють на тих самих ринках", - наголошується в пресрелізі.

Як повідомлялося, у вересні уряд Німеччини керівництво Uniper SE та її материнської компанії Fortum досягли угоди про заходи стабілізації бізнесу енергокомпанії. Умови угоди передбачають вливання урядом 8 млрд євро в капітал компанії та викуп частки Fortum у Uniper, після чого частка держучасті в Uniper сягне близько 99%.

Акції Uniper дешевшають на 1,5% на торгах у п'ятницю. З початку поточного року їхня вартість впала більш ніж удесятеро.