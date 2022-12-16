Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія схвалила націоналізацію Uniper

 

Європейська комісія, яка виконує функції головного антимонопольного регулятора Євросоюзу, схвалила придбання енергетичної компанії Uniper SE урядом Німеччини в особі міністерства фінансів ФРН, йдеться у повідомленні комісії.

"Причиною операції стала енергетична криза, що триває в Європі, спричинена, зокрема, припиненням постачань російського газу і різким зростанням цін на газ, у результаті чого Uniper знадобилося суттєве вливання капіталу для запобігання банкрутству", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

"Комісія дійшла висновку, що запропонована угода не викликає побоювань щодо конкуренції, оскільки Uniper і Мінфін ФРН не працюють на тих самих ринках", - наголошується в пресрелізі.

Як повідомлялося, у вересні уряд Німеччини керівництво Uniper SE та її материнської компанії Fortum досягли угоди про заходи стабілізації бізнесу енергокомпанії. Умови угоди передбачають вливання урядом 8 млрд євро в капітал компанії та викуп частки Fortum у Uniper, після чого частка держучасті в Uniper сягне близько 99%.

Акції Uniper дешевшають на 1,5% на торгах у п'ятницю. З початку поточного року їхня вартість впала більш ніж удесятеро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8377
  0,0164
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3921  0,00 0,00 40,1031  0,06 0,15
EUR 41,2424  0,01 0,02 42,3166  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес