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АНАЛІТИКА

Уряд Словаччини запрацював у статусі тимчасового: це може вплинути на допомогу Україні

 

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у п'ятницю відправила у відставку уряд прем'єр-міністра Едуарда Гегера після того, як парламент висловив йому вотум недовіри.

Про це пише словацьке видання Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

Чапутова попросила Гегера та його кабінет залишатися у статусі тимчасового, доки не буде сформовано новий уряд. Водночас вона сказала, що політичні лідери повинні розглянути кроки для призначення дострокових виборів у першій половині наступного року.

"Я вважаю за необхідне проведення позачергових виборів у першій половині наступного року через характер обмеженого управління, про який я сказала, а також через необхідність підготовки нового державного бюджету на наступний календарний рік. Якщо рішення про дострокові вибори не буде ухвалене у зазначений термін, я буду робити подальші кроки відповідно до конституції", - наголосила президентка Словаччини.

Між тим, тепер повноваження тимчасового кабінету будуть розділені на три групи: ті, які він може продовжувати здійснювати без обмежень, ті, які потребуватимуть погодження з главою держави, і ті, які він не зможе виконувати взагалі.

Згідно з конституцією, Гегер і тимчасовий уряд не зможуть використовувати кілька повноважень. Ймовірно, найбільш значущим є те, що він більше не зможе приймати рішення щодо "фундаментальних заходів щодо забезпечення економічної та соціальної політики" або щодо "фундаментальних питань внутрішньої та зовнішньої політики".

Як відзначає видання, це може вплинути на допомогу Словаччини Україні Залишається сумнівним, чи зможе уряд за таких обмежених повноважень надіслати Україні таке необхідну допомогу, як, наприклад, ЗРК С-300. Крім того, зараз Словаччина веде переговори про відправку в Україну винищувачів МіГ-29.

Відправлений у відставку уряд не може призначати чи звільняти керівників державних установ і компаній без дозволу президента.

Парламент Словаччини в четвер висловив недовіру уряду Едуарда Гегера.

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