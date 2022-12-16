Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

TikTok звільнив майже усіх співробітників у Росії

 

Підрозділ соціальної мережі TikTok (належить китайській компанії ByteDance) у Москві скоротив більшу частину своїх співробітників.

Про це повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на два джерела, знайомих з планами компанії, і джерело, близьке до локального офісу TikTok.

Московський підрозділ займався розвитком соцмережі у Східній Європі.

За словами одного з двох джерел, звільнено до 500 осіб. Другий співрозмовник уточнив, що йдеться практично про всіх співробітників підрозділу в Росії.

За словами співрозмовника видання у одній із російських продакшен-компаній, на початку грудня офіс, який російський TikTok орендував у коворкінгу WeWork, "спорожнів у розпал робочого дня".

Обидва джерела, які знайомі з планами компанії, стверджують, що вона зберегла близько 10 працівників російського офісу. Співрозмовники видання стверджують, що це фахівці команди геймінгу TikTok, їх вивезуть у Дубай, решті співробітників пропонували переїхати у Казахстан.

У прес-службі TikTok у Росії підтвердили скорочення штату співробітників у Росії, не уточнивши кількості звільнених співробітників.

Як повідомлялося, раніше про відкриття офісу компанії в Казахстані повідомляла голова відділу глобальних бізнесових рішень TikTok у Східній Європі Анастасія Паніна. Після оголошення Владіміром Путіним мобілізації співробітникам російського офісу TikTok запропонували переїхати до Казахстану, Вірменії чи Киргизії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія TikTok на якийсь час призупинила доступ російських користувачів до ведення прямих ефірів і розміщення нового контенту.

Російська юрособа TikTok була зареєстрована у березні 2020 року. У квітні 2022 року TikTok вперше розкрила дані про виручку, прибуток від продажу та чистий прибуток за повний рік роботи в країні. За даними компанії, виручка "Тикток рус" за 2021-й склала 3,3 млрд рублів, прибуток від продажів - 100,4 млн рублів, чистий прибуток - 54 млн рублів.

"Тикток рус" на 99,99% належить сінгапурській компанії TikTok Pte, а на 0,01% - британській TikTok Information Technologies.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8541
  0,2541
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3921  0,00 0,00 40,1031  0,06 0,15
EUR 41,2424  0,01 0,02 42,3166  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес