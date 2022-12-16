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TikTok звільнив майже усіх співробітників у Росії
15:12 16.12.2022 |
Підрозділ соціальної мережі TikTok (належить китайській компанії ByteDance) у Москві скоротив більшу частину своїх співробітників.
Про це повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на два джерела, знайомих з планами компанії, і джерело, близьке до локального офісу TikTok.
Московський підрозділ займався розвитком соцмережі у Східній Європі.
За словами одного з двох джерел, звільнено до 500 осіб. Другий співрозмовник уточнив, що йдеться практично про всіх співробітників підрозділу в Росії.
За словами співрозмовника видання у одній із російських продакшен-компаній, на початку грудня офіс, який російський TikTok орендував у коворкінгу WeWork, "спорожнів у розпал робочого дня".
Обидва джерела, які знайомі з планами компанії, стверджують, що вона зберегла близько 10 працівників російського офісу. Співрозмовники видання стверджують, що це фахівці команди геймінгу TikTok, їх вивезуть у Дубай, решті співробітників пропонували переїхати у Казахстан.
У прес-службі TikTok у Росії підтвердили скорочення штату співробітників у Росії, не уточнивши кількості звільнених співробітників.
Як повідомлялося, раніше про відкриття офісу компанії в Казахстані повідомляла голова відділу глобальних бізнесових рішень TikTok у Східній Європі Анастасія Паніна. Після оголошення Владіміром Путіним мобілізації співробітникам російського офісу TikTok запропонували переїхати до Казахстану, Вірменії чи Киргизії.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія TikTok на якийсь час призупинила доступ російських користувачів до ведення прямих ефірів і розміщення нового контенту.
Російська юрособа TikTok була зареєстрована у березні 2020 року. У квітні 2022 року TikTok вперше розкрила дані про виручку, прибуток від продажу та чистий прибуток за повний рік роботи в країні. За даними компанії, виручка "Тикток рус" за 2021-й склала 3,3 млрд рублів, прибуток від продажів - 100,4 млн рублів, чистий прибуток - 54 млн рублів.
"Тикток рус" на 99,99% належить сінгапурській компанії TikTok Pte, а на 0,01% - британській TikTok Information Technologies.
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