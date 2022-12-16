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Президентка Молдови «має питання» до контракту на закупівлю електроенергії у Придністров'я
08:51 16.12.2022 |
Президентка Молдови Мая Санду сказала, що має питання до умов контракту з Придністровською МДРЕС та обговорить це з урядом.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
У телеефірі вона розповіла, що не брала участі у перемовинах, а зараз "має декілька питань" щодо умов контракту і планує обговорити це на зустрічі з урядом.
Президентка також висловила подив щодо зростання закупівельної ціни на електроенергію. "Думаю, тут потрібно прояснити ситуацію, тому що ми усі хотіли нижчу ціну", - сказала Санду.
Нагадаємо, 3 грудня Кишинів і Тирасполь підписали угоду про закупівлю електроенергії з МДРЕС за $73 МВ-год. На контрольованій легітимною владою території це викликало обурення у прихильників більш жорсткої лінії щодо Придністров'я як неприйнятне пом'якшення позицій.
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