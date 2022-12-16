Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президентка Молдови «має питання» до контракту на закупівлю електроенергії у Придністров'я

 

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що має питання до умов контракту з Придністровською МДРЕС та обговорить це з урядом.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У телеефірі вона розповіла, що не брала участі у перемовинах, а зараз "має декілька питань" щодо умов контракту і планує обговорити це на зустрічі з урядом. 

Президентка також висловила подив щодо зростання закупівельної ціни на електроенергію. "Думаю, тут потрібно прояснити ситуацію, тому що ми усі хотіли нижчу ціну", - сказала Санду.

Нагадаємо, 3 грудня Кишинів і Тирасполь підписали угоду про закупівлю електроенергії з МДРЕС за $73 МВ-год. На контрольованій легітимною владою території це викликало обурення у прихильників більш жорсткої лінії щодо Придністров'я як неприйнятне пом'якшення позицій.

Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8541
  0,2541
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3250  0,07 0,17 40,0927  0,07 0,18
EUR 41,1682  0,08 0,20 42,3064  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес