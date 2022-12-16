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ЄС узгодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ
23:27 15.12.2022 |
Постійні представники країн Європейського Союзу в четвер увечері погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", спершу повідомили інформагенції AFP, Reuters і DPA з посиланням на дипломатичні джерела.
Як уточнює брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, письмова процедура погодження санкцій завершиться до обіду п'ятниці.
Пізінше про узгодження нового санкційного пакета оголосило чеське головування в Раді ЄС.
До санкційного списку, представленого Європейською комісією 7 грудня, пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.
Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.
Раніше повідомлялося, що країни Балтії та Польща блокують ухвалення нового пакета санкцій Європейського Союзу, оскільки деякі країни запропонували пом'якшити їх під приводом забезпечення експорту продовольства.
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