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Китайське прислів'я
Боснія та Герцеговина офіційно отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23:10 15.12.2022 |
На саміті у четвер лідери держав-членів Євросоюзу підтвердили рекомендацію Єврокомісії та надали Боснії та Герцеговині статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Про це йдеться у рішенні саміту, яке оприлюднив речник глави Євроради Шарля Мішеля Баренд Лейтс, повідомляє "Європейська правда".
Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС ще у лютому 2016 року. З 2003 року Боснія і Герцеговина має статус "потенційного кандидата" на вступ до Європейського Союзу.
У грудні 2022 року Рада ЄС рекомендувала надати Боснії і Герцеговині статус кандидата в ЄС з умовами. Країна повинна здійснити кроки, зазначені в рекомендації Європейської комісії від жовтня 2022 року щодо зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, управління міграцією та основних прав.
Боснія і Герцеговина розділена на два ентитети - Республіку Сербську, де домінують серби, і мусульмансько-хорватську Федерацію Боснії і Герцеговини. Вони часто конфліктують з різних питань - від чисельності збройних сил до бюджету та земельної реформи.
Іншими кандидатами на вступ в ЄС сьогодні є: Албанія, Молдова, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Туреччина та Україна.
Процес розширення ЄС був майже заморожений протягом багатьох років. Останньою країною, яка отримала членство в Євросоюзі, була Хорватія. Вона приєдналася в 2013 році.
Однак вторгнення Росії в Україну дало ЄС більше причин переглянути відносини з країнами Східної Європи.
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