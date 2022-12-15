ЄЦБ побоюється прискорення інфляції, планує підняти ставки вище за очікувані ринком рівні - Лагард

Ціновий тиск у багатьох секторах економіки єврозони зберігається, зокрема, через наслідки високих цін на енергоносії, заявила президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками засідання ЄЦБ, що відбулося в четвер.

"Ризик прискорення інфляції в єврозоні зберігається, - сказала вона. - У найближчій перспективі ми можемо очікувати суттєвішого, ніж передбачалося, підйому роздрібних цін на енергоносії та продукти харчування".

Зниження цін на енергоносії чи зменшення попиту в економіці призведуть до послаблення інфляційного тиску в середньостроковій перспективі, зазначила Лагард.

Європейському ЦП необхідно підняти ставки вище, ніж прогнозують ринки, щоб повернути інфляцію до цільового показника, що становить 2%, і варто очікувати подальшого зростання ставок темпами по 50 б.п., заявила Лагард.

За її словами, зміна відсоткових ставок залишається ключовим інструментом грошово-кредитної політики ЄЦБ, а "кількісне посилення" буде доповненням до нього.

У четвер ЄЦБ оголосив про намір розпочати нормалізацію балансу, що збільшився майже до 5 трлн євро після багаторічного викупу активів регулятором.