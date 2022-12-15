ЄЦБ підвищив ключові процентні ставки на 50 б.п., почне скорочувати баланс із II кварталу

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.

Базову процентну ставку за кредитами було підвищено до 2,5%, ставка за депозитами - до 2%, ставка за маржинальними кредитами - до 2,75%.

У повідомленні ЄЦБ йдеться про те, що регулятор продовжить підвищувати ставки на тлі високої інфляції.

"Рада керуючих вважає, що процентні ставки мають суттєво зрости, щоб досягти рівнів, достатньо обмежувальних для забезпечення своєчасного повернення інфляції до 2% цільового показника, - зазначають у ЄЦБ. - Утримання відсоткових ставок на рівнях, що обмежують економічну активність, згодом призведе до уповільнення інфляції за рахунок стримування попиту.

Це також дозволить усунути ризик сталого збільшення інфляційних очікувань, йдеться у заяві європейського ЦП.

"Майбутні рішення ради керуючих ЄЦБ залежатимуть від даних, що надходять, і прийматимуться на наступних засіданнях", - наголошується в заяві.

У четвер ЄЦБ також обговорив принципи нормалізації балансу, який збільшився майже до 5 трлн євро після багаторічного викупу активів регулятором.

"З березня 2023 року і далі портфель облігацій, придбаних ЄЦБ в рамках програми викупу активів (Asset Purchase Programme (APP)), зменшуватиметься стриманими та передбачуваними темпами, оскільки Центробанк не буде реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються. Портфель активів скорочуватиметься в середньому 15 млрд євро на місяць до кінця другого кварталу 2023 року, після чого ЄЦБ визначить подальші темпи його зменшення", - йдеться у заяві.

За підсумками лютого засідання рада керуючих ЄЦБ оголосить деталі програми "кількісного посилення".

Він має намір регулярно переглядати її темпи, щоб бути впевненим, що програма "узгоджується із загальною стратегією у сфері грошово-кредитної політики".

