Банк Англії підвищив ставку на 50 б.п., до 3,5% - максимуму з 2008 р.

Банк Англії за підсумками грудневого засідання ухвалив рішення підвищити базову процентну ставку до 3,5% з 3% річних, як і очікувала більшість аналітиків.

Таким чином, ставку було піднято за підсумками дев'ятого засідання поспіль і досягло максимального значення за 14 років, пише агентство Bloomberg.

За підвищення ставки проголосували семеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (Monetary Policy Committee, MPC), причому шестеро, включаючи голову Банку Англії Ендрю Бейлі, виступили за підйом на 50 б.п., тоді як один голос було віддано за підйом на 75 б.п. Двоє членів MPC проголосували за збереження ставки на рівні 3% річних.

У заяві Банку Англії йдеться, що Великобританія на даний момент перебуває в рецесії, проте стан економіки трохи кращий, ніж очікувалося у листопаді. Регулятор прогнозує, що ВВП Великобританії у четвертому кварталі 2022 року, ймовірно, знизиться на 0,1% після падіння на 0,5% у третьому кварталі.

Банк Англії зазначає, що споживання британських домогосподарств залишається слабким, а більшість індикаторів ринку нерухомості погіршуються. Тим часом інфляція, як очікується, продовжить поступово сповільнюватись у першому кварталі 2023 року.

Споживчі ціни у Великій Британії в листопаді зросли на 10,7% у річному обчислені, показали дані Національного статистичного управління (ONS) країни. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 11,1% у жовтні, що було максимумом за 41 рік.

Більшість членів MPC вважають, що якщо ситуація в економіці в цілому буде відповідати листопадовим прогнозам, регулятору буде необхідно продовжити підвищувати ставку для стійкого повернення до цільового показника інфляції, зазначається в заяві Банку Англії.

При цьому у разі посилення інфляційного тиску британський ЦП вживе рішучих заходів за необхідності.

Після оголошення рішення Банку Англії курс фунта до долара впав на 1,1%, до $1,2288 за фунт проти $1,2425 на закриття торгів напередодні. Фондовий індекс FTSE 100 до 14:12 EET знижується на 0,45%.

Підсумки наступного засідання Банку Англії буде підбито 2 лютого 2023 року.