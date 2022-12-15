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Європарламент готує антикорупційний план на 10 пунктів через «Катаргейт»
16:55 15.12.2022 |
Вищі посадовці Європарламенту запропонують план із 10 пунктів для боротьби з корупцією на тлі найсерйознішого скандалу про хабарництво в ЄС за останні десятиліття, який почали називати "Катаргейт".
Про це стало відомо виданню Politico від своїх джерел, повідомляє "Європейська правда".
У зв'язку зі звинуваченнями у хабарництві, що охопили Брюссель, глава Європарламенту має намір у січні представити плани щодо усунення лазівок та дисфункцій, які дозволили процвітати корупції та неналежній практиці лобіювання у парламенті.
План, серед іншого, буде спрямований на надання нового захисту інформаторам, які розкривають тіньові угоди всередині парламенту.
Хоча парламент проголосував за такі заходи захисту для громадян ЄС, він не надав такий захист своїм співробітникам. Інформатори раніше стикалися з відплатою за те, що розповідали про незаконну або підозрілу поведінку у своїх офісах.
"Це величезна прогалина, яку нам необхідно заповнити. Це найбільша проблема, яка у нас є. Ми повинні дозволити людям допомогти нам викрити злочинність", - сказав співробітник парламенту, поінформований про плани ЄП.
Парламент також прагнутиме підвищити прозорість лобіювання інтересів іноземних держав та покращити правила розкриття інформації про подарунки.
Станом на сьогодні Європейський парламент не змушує лобістів, які представляють державні інтереси, розкривати свої зв'язки в публічному реєстрі прозорості.
Президентка Європарламенту Роберта Метсола також домагатиметься реформи термінових резолюцій - документів, які голосуються повним складом парламенту, але проходять менше обговорень, ніж звичайні резолюції. Це робить термінові резолюції природною мішенню для лобістів, які хочуть вплинути на позиції та заручитися підтримкою представницького органу ЄС.
Нагадаємо, у понеділок Метсола оголосила про ініціювання внутрішнього розслідування й кількох реформ в інституції у зв'язку з корупційним скандалом, пов'язаним із незаконним лобізмом з боку однієї з країн Перської затоки. За даними ЗМІ, мова про Катар.
У рамках розслідування, серед інших, була взята під варту вже колишня віцепрезидентка Єва Кайлі, який закидають незаконний лобізм на користь Катару.
У зв'язку з розслідуванням Європарламент призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС, а також усунув з посади підозрювану в корупції Кайлі.
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