Ватикан проводить краудфандингову кампанію для відправки термобілизни в Україну

Ватикан у четвер запустив краудфандингову кампанію з метою відправки термобілизни в Україну, щоб допомогти українцям пройти зимовий період.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Благодійний офіс Ватикану у своїй заяві повідомив, що він об'єднався з італійським краудфандинговим сайтом eppela.com для збору коштів на купівлю одягу.

Глава офісу кардинал Конрад Краєвський розповів, що італійські компанії вже відгукнулися на попередній заклик, пожертвувавши термобілизну або надавши її за собівартістю.

Краєвський, поляк, який живе в Римі та який здійснив кілька благодійних місій в Україні цього року, зазначив, що він особисто доставить одяг до України в колоні вантажівок.

У середу Папа Римський Франциск закликав людей витрачати менше коштів на святкування Різдва та подарунки цього року, а заощаджене передати в Україну.