Роутери американської компанії Cisco через санкції перестануть працювати в Росії та Білорусі

У Росії та Білорусі з середи, 21 грудня, через санкції перестануть працювати роутери та хмарні точки доступу американської Cisco Meraki.

Про це компанія повідомила у листах до клієнтів, передає профільне російське вдання iphones.ru.

Зазначається, що притрої відключать від хмарних сховищ та оновлення програмного забезпечення. Користувачі не зможуть бачити свої пристрої в особистому кабінеті.

Компанія пояснила, що роботу роутерів буде припинено через санкції. Обладнання буде вимкнено на основі геолокаційних даних.

У компанії заявили, що діють відповідно до вимог американської влади та законодавства про санкції.

Cisco Systems, Inc - транснаціональна корпорація, яка є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації та комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.