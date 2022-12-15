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АНАЛІТИКА

Ericsson звільнив 400 співробітників і продав сервісний бізнес у Росії

 

Російська дочірня компанія шведського виробника телеком-обладнання Ericsson уклала угоду про передачу свого бізнесу з підтримки клієнтів у Росії місцевому менеджменту.

Як повідомляється у пресрелізі Ericsson, угода передбачає передачу бізнесу, який має приблизно 40 співробітників, а також пов'язаних із ним певних активів і контрактів.

Таким чином, Ericsson відмовляється від локальної служби підтримки для мобільних операторів у Росії.

Водночас у компанії наголошують, що передача бізнесу з обслуговування клієнтів у Росії не передбачає постачання обладнання, програмного забезпечення чи пов'язаних послуг операторам мобільного зв'язку в Росії.

В Ericsson додали, що у 2023 році компанія збереже невелику присутність у Росії, місцевий підрозділ компанії займатиметься процесами, пов'язаними із завершенням ліквідації бізнесу.

При цьому приблизно 400 співробітників Ericsson в Росії вже повідомлені про звільнення.

Як повідомлялося, найбільші західні виробники телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційно оголосили про припинення постачання до Росії. При цьому Nokia пообіцяла продовжити підтримку вже встановленого обладнання.

Єдиним великим вендором, який не заявив про вихід з Росії та закриття представництва, залишається китайська Huawei. Однак російські ЗМІ повідомляли, що китайська компанія припинила постачати обладнання російським клієнтам.

Російське АТ "Ерікссон Корпорація" було засноване у 1994 році. За підсумками 2021 року виручка компанії склала 4,9 млрд рублів. У компанії налічувалось 565 співробітників. Частка Ericsson на російському ринку телеком-обладнання становила близько 20%.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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