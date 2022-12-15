Закон про Верховний суд Польщі порушує європейське законодавство - генеральний адвокат Суду ЄС

Польський закон про внесення змін до правил організації судів загальної юрисдикції та Верховного суду порушує право ЄС.

Про це йдеться у заяві генерального адвоката Суду ЄС Ентоні Майка Коллінза, пише "Європейська правда".

"Порушення права ЄС полягає в тому, що національні суди позбавляються можливості забезпечити застосування права ЄС незалежним і неупередженим судом у всіх випадках, наділяючи Дисциплінарну палату Верховного суду юрисдикцією у справах, пов'язаних зі статусом суддів, що порушує права суддів на повагу до приватного життя та на захист персональних даних", - йдеться у заяві.

Генеральний адвокат вказує на те, що закон забороняє всім польським судам ставити або вирішувати питання про те, чи був суддя законно призначений на посаду або чи може він виконувати суддівські функції.

На його думку, ця заборона виходить за межі зобов'язання суду утримуватися від перегляду акта про призначення судді президентом і перешкоджає польським судам розглядати питання щодо незалежності складу суду.

Висновок генерального адвоката не є обов'язковим для Суду ЄС. Роль генеральних адвокатів полягає в тому, щоб пропонувати Суду, в умовах повної незалежності, правове рішення у справах, за які вони несуть відповідальність. Рішення буде винесено пізніше.

Нагадаємо, 14 грудня до Сейму Польщі внесли проєкт змін до закону про Верховний суд, який є однією з ключових умов Єврокомісії для того, щоби Польща отримала європейські кошти.

Одна з ключових змін - щоб дисциплінарні провадження проти суддів розглядалися Вищим адміністративним судом, а не спецпалатою Верховного суду, а вона, зі свого боку, залишиться і буде займатися питаннями професійної відповідальності адвокатів та юридичних радників.

