У Росії після вибуху загорівся найбільший нафтозавод Східного Сибіру

У ніч проти 15 грудня на найбільшому нафтозаводі Східного Сибіру в Росії стався вибух, внаслідок якого почалася пожежа та загинули щонайменше дві людини. Про це повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв у Telegram.

Вибух на промисловому майданчику Ангарської нафтохімічної компанії (АНХК) був такий сильний, що місцева геофізична служба зафіксувала його як сейсмічну подію. Багато хто сприйняв його за землетрус, повідомив російський чиновник.

У російському МНС заявили, що причиною вибуху стала загазованість систем технологічної установки.

Площа загоряння становила близько 2500 кв. м. Пожежу гасили протягом п'яти годин.

Внаслідок вибуху та пожежі на території АНХК загинули двоє співробітників підприємства, ще двоє постраждали.

АНХК - найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва продуктів нафтопереробки та нафтохімії. Воно випускає понад 270 найменувань продукції, зокрема автомобільні бензини, дизельне пальне, олії, бітуми, паливо для реактивних двигунів, бутилові спирти, сірчану кислоту. Потужність первинної переробки АНХК складає 10,2 млн тонн на рік.