Туркменія, Туреччина та Азербайджан мають намір спільно розвивати експорт туркменського газу

Туркменія, Туреччина та Азербайджан мають намір створити робочу групу зі співробітництва в галузі постачання туркменського природного газу, повідомив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу на спільній прес-конференції зі своїми туркменським та азербайджанським колегами в місті Аваза, де відбувся перший саміт трьох держав.

"Ми готові зробити спільні кроки по туркменському газу (. . .) і вирішили створити робочу групу з цього питання. Меморандум про взаєморозуміння, який ми підписали в галузі енергетики, є необхідною основою", - цитує Чавушоглу телеканал CNN Turk на своєму сайті.

За інформацією газети "Ведомости", йдеться про плани організувати постачання туркменського газу до Європи. Зараз він йде до Китаю та країн Центральної Азії.

За словами Чавушоглу, розвиток енергетичної співпраці став одним із найважливіших питань порядку денного саміту.

"Диверсифікація джерел та маршрутів стала ще більш важливою для енергетичної безпеки. Ця ситуація висунула на перший план ресурси Каспійського басейну", - сказав він.

Турецький міністр повідомив також, що сторони підписали п'ять документів, які стосуються сфери енергетики, торгівлі та економіки, митниці, транспорту, науки, освіти та культури.