Фінансові новини
- |
- 15.12.22
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща заблокувала пакетну угоду ЄС, один із пунктів якої – 18 млрд євро для України
10:43 15.12.2022 |
Польща відмовляється підтримати пакетну угоду Євросоюзу, одним з пунктів якої є виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у 2023 році. Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.
Лідери країн-членів блоку мають затвердити пакет, який включає підтримку Києва, план видатків Угорщини з фонду відновлення після пандемії, "розморожування" частини грошей для Угорщини та податкову реформу. Якщо один із пунктів ветують, пакет не буде ухвалено.
Претензії Польщі стосуються останнього пункту - встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.
Польща тривалий час блокувала це рішення, перш ніж, здавалося, поступилася, отримавши схвалення свого плану відновлення. Але у понеділок, 12 грудня, представник Польщі на зустрічі послів ЄС знову висловив застереження.
Розв'язати це питання на рівні послів не вдалося, тому очікується, що його винесуть на саміт лідерів ЄС 15-16 грудня.
"Це як нездорові стосунки. Вони продовжують обіцяти, що наступного разу буде по-іншому, але в глибині душі ми знаємо, що нам знову і знову робитимуть боляче", - описав дії Польщі один із дипломатів.
Інший співрозмовник видання порівняв те, що відбувається, із захопленням заручників. "Сильне розчарування, оскільки Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальну ставку податку", - сказав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділив транш у розмірі €500 млн у межах виключної макрофінансової допомоги Україні
|ППО та РЕБ уже знищили 13 дронів-камікадзе – КДВА
|США нададуть Україні системи ППО PATRIOT - CNN і Reuters
|Рада ухвалила «європейський» закон про відбір суддів КС у редакції, яку критикували експерти
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща змінила правила перебування та надання допомоги біженцям з України
|Польща заблокувала пакетну угоду ЄС, один із пунктів якої – 18 млрд євро для України
|Швеція оголосила пріоритети головування в ЄС у 2023 році: Україна посідає чільне місце
|До Конгресу США внесли резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН
|Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"
|США планують передати Україні комплекти «розумних бомб», - TWP
Бізнес
|Регулятор США вимагає заблокувати купівлю Microsoft ігрового гіганта Activision Blizzard
|ФБР занепокоєне введенням Apple наскрізного шифрування даних iCloud – агентство хоче отримати «законний доступ на вимогу»
|Суд ЄС зобов'язав Google видаляти недостовірні дані
|Технологічна галузь Європи цього року втратила понад $400 мільярдів, – звіт
|Amazon розробляє технологію ШІ, яка замінить HR-спеціалістів
|Український стартап Promin Aerospace готується до льотних випробувань ракети у 2023 році
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин