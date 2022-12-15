Польща заблокувала пакетну угоду ЄС, один із пунктів якої – 18 млрд євро для України

Польща відмовляється підтримати пакетну угоду Євросоюзу, одним з пунктів якої є виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у 2023 році. Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

Лідери країн-членів блоку мають затвердити пакет, який включає підтримку Києва, план видатків Угорщини з фонду відновлення після пандемії, "розморожування" частини грошей для Угорщини та податкову реформу. Якщо один із пунктів ветують, пакет не буде ухвалено.

Претензії Польщі стосуються останнього пункту - встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.

Польща тривалий час блокувала це рішення, перш ніж, здавалося, поступилася, отримавши схвалення свого плану відновлення. Але у понеділок, 12 грудня, представник Польщі на зустрічі послів ЄС знову висловив застереження.

Розв'язати це питання на рівні послів не вдалося, тому очікується, що його винесуть на саміт лідерів ЄС 15-16 грудня.

"Це як нездорові стосунки. Вони продовжують обіцяти, що наступного разу буде по-іншому, але в глибині душі ми знаємо, що нам знову і знову робитимуть боляче", - описав дії Польщі один із дипломатів.

Інший співрозмовник видання порівняв те, що відбувається, із захопленням заручників. "Сильне розчарування, оскільки Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальну ставку податку", - сказав він.