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АНАЛІТИКА

До Конгресу США внесли резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН

 

До Конгресу США внесли проєкт резолюції, яким пропонують вигнати Росію з Ради безпеки ООН у зв'язку з тим, що вона порушує засадничі принципи організації.

Про це повідомив співавтор резолюції, республіканець Стів Коен, пише "Європейська правда".

"Росія неодноразово, свідомо й зухвало порушувала Хартію ООН. Тож сьогодні Джо Вілсон і я внесли двопартійну резолюцію із закликом усунути Росію з Ради безпеки ООН", - заявив Коен у своєму Twitter.

Конгресмени пропонують визнати, що Росія своєю поведінкою порушує засадничі принципи ООН, наводячи як аргументи наміри Кремля знищити Україну як державу, злочини російських військових у Бучі, протиправну анексію окупованих територій України, ядерні погрози, створення загроз для продовольчої безпеки і при цьому спроби Москви виставити винуватцем гуманітарних проблем через війну саму Україну.

Резолюція закликає президента Джо Байдена віддати розпорядження Держдепу та іншим федеральним відомствам обговорити із союзниками можливості "обмежити, призупинити чи скасувати права і привілеї, які Росія має у Раді безпеки ООН".

Нагадаємо, Україна на початку грудня вперше офіційно поставила під сумнів легітимність перебування Росії в ООН: Верховна Рада підтримала заяву щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй та закликала до її реформування.
Ключові теги: США, Росія
 

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