Фінансові новини
- |
- 15.12.22
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
До Конгресу США внесли резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН
08:59 15.12.2022 |
До Конгресу США внесли проєкт резолюції, яким пропонують вигнати Росію з Ради безпеки ООН у зв'язку з тим, що вона порушує засадничі принципи організації.
Про це повідомив співавтор резолюції, республіканець Стів Коен, пише "Європейська правда".
"Росія неодноразово, свідомо й зухвало порушувала Хартію ООН. Тож сьогодні Джо Вілсон і я внесли двопартійну резолюцію із закликом усунути Росію з Ради безпеки ООН", - заявив Коен у своєму Twitter.
Конгресмени пропонують визнати, що Росія своєю поведінкою порушує засадничі принципи ООН, наводячи як аргументи наміри Кремля знищити Україну як державу, злочини російських військових у Бучі, протиправну анексію окупованих територій України, ядерні погрози, створення загроз для продовольчої безпеки і при цьому спроби Москви виставити винуватцем гуманітарних проблем через війну саму Україну.
Резолюція закликає президента Джо Байдена віддати розпорядження Держдепу та іншим федеральним відомствам обговорити із союзниками можливості "обмежити, призупинити чи скасувати права і привілеї, які Росія має у Раді безпеки ООН".
Нагадаємо, Україна на початку грудня вперше офіційно поставила під сумнів легітимність перебування Росії в ООН: Верховна Рада підтримала заяву щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй та закликала до її реформування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділив транш у розмірі €500 млн у межах виключної макрофінансової допомоги Україні
|ППО та РЕБ уже знищили 13 дронів-камікадзе – КДВА
|США нададуть Україні системи ППО PATRIOT - CNN і Reuters
|Рада ухвалила «європейський» закон про відбір суддів КС у редакції, яку критикували експерти
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща змінила правила перебування та надання допомоги біженцям з України
|Польща заблокувала пакетну угоду ЄС, один із пунктів якої – 18 млрд євро для України
|Швеція оголосила пріоритети головування в ЄС у 2023 році: Україна посідає чільне місце
|До Конгресу США внесли резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН
|Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"
|США планують передати Україні комплекти «розумних бомб», - TWP
Бізнес
|Регулятор США вимагає заблокувати купівлю Microsoft ігрового гіганта Activision Blizzard
|ФБР занепокоєне введенням Apple наскрізного шифрування даних iCloud – агентство хоче отримати «законний доступ на вимогу»
|Суд ЄС зобов'язав Google видаляти недостовірні дані
|Технологічна галузь Європи цього року втратила понад $400 мільярдів, – звіт
|Amazon розробляє технологію ШІ, яка замінить HR-спеціалістів
|Український стартап Promin Aerospace готується до льотних випробувань ракети у 2023 році
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин