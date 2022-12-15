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Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"
08:49 15.12.2022 |
Канадська влада відновила дію санкцій щодо турбін для газопроводу "Північний потік".
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її Twitter.
Канада відкликала дозвіл на видачу турбін.
"Уряд Канади ухвалив рішення відкликати тимчасовий дозвіл, виданий з метою дозволити повернути до Німеччини турбіни, які перебували на ремонті в Монреалі", - заявила вона.
Нагадаємо, Канада зробила виняток із санкцій проти Росії та передала до Німеччини турбіну Siemens для Nord Stream-1. Загалом у Канаді було шість таких турбін, які проходили техобслуговування в Монреалі.
Одна з турбін прибула до Німеччини, однак у "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть її отримати.
У компанії Siemens пізніше заявили, що Росія навмисне гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту.
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