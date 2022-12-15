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АНАЛІТИКА

SEC звинуватила групу інфлюенсерів у шахрайстві з акціями на $100 млн

 

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США висунула обвинувачення восьми учасникам передбачуваної шахрайської схеми, які використали свою популярність у соцмережах для маніпулювання котируваннями цінних паперів.

Як повідомляється в пресрелізі SEC, семеро людей обвинувачені в шахрайстві з цінними паперами, ще одна - у наданні допомоги зазначеним особам. Усі вони є громадянами США. В одного з них, Едварда Костянтина, кількість передплатників у твіттері перевищує 550 тис. осіб.

На думку регулятора, група видавала себе за успішних трейдерів та закликала своїх передплатників купувати акції компаній, якими вони самі володіли. При цьому вони потай продавали папери після досягнення ними певної ціни.

"Обвинувачені набирали в соцмережах велику кількість передплатників серед інвесторів-початківців, а потім використали їх у своїх інтересах, регулярно згодовуючи їм дезінформацію і отримавши таким чином нечесний прибуток у розмірі близько $100 млн", - зазначив Джозеф Сансон із SEC, додавши, що інвесторам варто з обережністю сприймати непрохані поради в інтернеті.

Як повідомлялося, у жовтні SEC оштрафувала телезірку Кім Кардаш'ян на $1,26 млн за рекламу криптовалютних активів у Інстаграмі. Кардаш'ян рекламувала у своїх соцмережах токени EthereumMax, не вказавши, що вона отримала за розміщення постів грошову винагороду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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