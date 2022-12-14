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АНАЛІТИКА

НАТО у 2023 році збільшить цивільний і військовий бюджет на понад чверть

 

Північноатлантична рада на засіданні в середу погодила цивільний і військовий бюджети НАТО на 2023 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Цивільний бюджет Альянсу на наступний рік встановлений на рівні 370,8 мільйона євро (на 27,8% більше, ніж у 2022-му), а військовий - на рівні 1,96 мільярда євро (на 25,8% більше).

Цивільний бюджет передбачає оплату праці персоналу НАТО, операційні витрати й витрати на програми штаб-квартири НАТО та її Міжнародного секретаріату. А військовий - покриває операційні витрати штаб-квартири Командної структури НАТО, а також місій та операцій по всьому світу.

Ще одним елементом спільного фінансування НАТО є Програма інвестицій у безпеку НАТО, яка стосується системи командування й управління військами Альянсу. На 2023 рік верхня межа Програми становить 1 мільярд євро, що на 26,6% більше, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, на саміті у Мадриді в червні 2022 року члени Альянсу домовились збільшити інвестиції в НАТО, щоб реагувати на погіршення безпекового середовища, спричинене агресивною війною Росії проти України.

Як повідомлялося, Німеччина прагне досягти цілі Північноатлантичного альянсу щодо витрачання не менш як 2% ВВП на оборону до 2025 року.
 

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