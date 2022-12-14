Фінансові новини
- |
- 14.12.22
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАТО у 2023 році збільшить цивільний і військовий бюджет на понад чверть
22:18 14.12.2022 |
Північноатлантична рада на засіданні в середу погодила цивільний і військовий бюджети НАТО на 2023 рік.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Цивільний бюджет Альянсу на наступний рік встановлений на рівні 370,8 мільйона євро (на 27,8% більше, ніж у 2022-му), а військовий - на рівні 1,96 мільярда євро (на 25,8% більше).
Цивільний бюджет передбачає оплату праці персоналу НАТО, операційні витрати й витрати на програми штаб-квартири НАТО та її Міжнародного секретаріату. А військовий - покриває операційні витрати штаб-квартири Командної структури НАТО, а також місій та операцій по всьому світу.
Ще одним елементом спільного фінансування НАТО є Програма інвестицій у безпеку НАТО, яка стосується системи командування й управління військами Альянсу. На 2023 рік верхня межа Програми становить 1 мільярд євро, що на 26,6% більше, ніж у 2022 році.
Нагадаємо, на саміті у Мадриді в червні 2022 року члени Альянсу домовились збільшити інвестиції в НАТО, щоб реагувати на погіршення безпекового середовища, спричинене агресивною війною Росії проти України.
Як повідомлялося, Німеччина прагне досягти цілі Північноатлантичного альянсу щодо витрачання не менш як 2% ВВП на оборону до 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділив транш у розмірі €500 млн у межах виключної макрофінансової допомоги Україні
|ППО та РЕБ уже знищили 13 дронів-камікадзе – КДВА
|США нададуть Україні системи ППО PATRIOT - CNN і Reuters
|Рада ухвалила «європейський» закон про відбір суддів КС у редакції, яку критикували експерти
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|74% громадян ЄС схвалюють підтримку України у війні проти РФ – опитування
|НАТО у 2023 році збільшить цивільний і військовий бюджет на понад чверть
|Рада Європи затвердила план дій для України на рекордні 50 млн євро
|Cуд у Туреччині наказав ув'язнити потенційного головного суперника Ердогана на виборах
|Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу
|Прага відправила в Україну генератори і трансформатори
|РФ продає Індії нафту значно дешевше за встановлену Заходом «стелю» - Reuters
Бізнес
|Суд ЄС зобов'язав Google видаляти недостовірні дані
|Технологічна галузь Європи цього року втратила понад $400 мільярдів, – звіт
|Amazon розробляє технологію ШІ, яка замінить HR-спеціалістів
|Український стартап Promin Aerospace готується до льотних випробувань ракети у 2023 році
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин
|Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки