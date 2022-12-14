До січня очікується запуск трьох німецьких LNG-терміналів

Німеччина може запустити три плавучих СПГ-термінали із загальною імпортною потужністю 14,5 млрд. м. куб. на рік до січня 2023 року, щоб допомогти країні швидко диверсифікувати постачання газу та уникнути залежності від росії. Про це повідомляє Energy Intelligence.

Джерела на ринку стурбовані тим, що проблеми з запуском все ще можуть виникнути, але перша плавуча установка для зберігання та регазифікації (FSRU), проект Wilhelmshaven, буде введена в експлуатацію до кінця грудня. Проект належить державній комунальній компанії Uniper на узбережжі Північного моря Німеччини.

«Я думаю, що в січні працюватимуть три FSRU, але, ймовірно, з деякі затримки можуть виникнути протягом грудня», - каже аналітик трейдінгової компанії. Як тільки FSRU будуть встановлені, початок роботи терміналів у Брунсбюттелі та Вільгельмсгафені стане «питанням тижнів», каже трейдер.

Очікується, що перший німецький вантаж СПГ прибуде до порту Вільгельмсхафен цього тижня, а оператор терміналу Uniper очікує введення в експлуатацію плавучої установки СПГ 17 грудня. Вантаж СПГ знаходиться на борту Hoegh Esperanza, орендованого Uniper від імені німецького уряду. Судно прямує з іспанського терміналу Сагунто.

Першим регазификаційним судном, яке прибуло до Німеччини, був Neptune FSRU. Він прибув до порту Мукран у листопаді, але ще не працює. Neptune, який частково належить Hoegh, був зафрахтований французькою великою TotalEnergies і приватним оператором Deutsche ReGas, який планує встановити його в порту Лубмін у Балтійському морі як термінал Deutsche Ostsee продуктивністю 4,5 млрд кубометрів на рік.

Deutsche ReGas каже, що проект розпочне роботу цього місяця. «Всі необхідні компоненти вже встановлені в регіоні, і створені всі інфраструктурні передумови для того, щоб СПГ-термінал був технічно завершений у короткий термін і введений в експлуатацію до кінця грудня», - повідомив представник Deutsche ReGas.

Будівельні роботи на майданчику Deutsche Ostsee були завершені в листопаді, і німецький газотранспортний оператор Gascade завершив підключення трубопроводу від посадкової станції до газопроводів NEL і Opal. Deutsche ReGas також завершила бронювання потужностей після обов'язкового відкритого сезону в жовтні.

Очікується, що FSRU, яким керує комунальна компанія RWE, почне роботу не пізніше початку наступного року в порту Брунсбюттель в гирлі річки Ельба на північному заході Німеччини. RWE повідомляє, що будівельні роботи в порту для прийому та підключення FSRU до мережі будуть завершені в січні, повідомив представник RWE Energy Intelligence. Очікується, що перший вантаж становитиме 137 000 м3 з Об'єднаних Арабських Еміратів у рамках угоди про постачання між Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) і RWE, підписаної у вересні. Очікується, що термінал матиме 5 млрд м3 на рік.

Adnoc має чотири судна такої місткості, одне завантажене та доставляє вантаж до Японії. Решта три наразі класифікуються як баластні, а найближчий до Німеччини очікує на завантаження біля експортного об'єкта на острові Дас в ОАЕ. За оцінками Kpler, середня подорож від острова Дас до Брунсбюттеля займає близько 18 днів.