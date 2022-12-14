Казахстан обговорює постачання нафти до ЄС, зокрема на НПЗ у Шведті

Європейські компанії звертаються до Казахстану із запитами про постачання нафти, НПЗ у німецькому Шведті є одні з можливих її отримувачів. Про цез посиланням на міністра енергетики республіки Болата Акчулака повідомляє «Інтерфакс-Казахстан».

«В силу того, що є обмеження щодо постачання російської нафти, звичайно, європейські споживачі та компанії звертаються з такими запитами», - сказав він, наголосивши, що подібні угоди є комерційними.

За словами міністра, такі переговори можуть вести казахстанські компанії та відправники вантажу.

Йому поставили питання, чи веде Казахстан переговори про постачання нафтової сировини до Німеччини, на НПЗ у місті Шведт.

«Так, це один із варіантів поставки». - відповів він.

Раніше державний секретар Німеччини з економічних питань Міхаеля Келлнера повідомив, що Федеральний уряд веде конструктивні перемовини з Польщею й Казахстаном про постачання сировини на НПЗ, проте «бракує твердих обіцянок».

Нагадаємо, з 5 грудня в ЄС вступило в дію ембарго на постачання російської нафти танкерами. З 1 січня 2023 року Німеччина має намір додатково відмовитися від трубопровідної нафти з росії - зобов'язання федерального уряду на рівні ЄС. Це особливо впливає на нафтопереробний завод PCK у Шведті, оскільки він залежить від російської нафти з трубопроводу «дружба». Частину планується замінити постачаннями через Росток, але це не гарантує повного завантаження.

