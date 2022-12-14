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Казахстан обговорює постачання нафти до ЄС, зокрема на НПЗ у Шведті
17:39 14.12.2022 |
Європейські компанії звертаються до Казахстану із запитами про постачання нафти, НПЗ у німецькому Шведті є одні з можливих її отримувачів. Про цез посиланням на міністра енергетики республіки Болата Акчулака повідомляє «Інтерфакс-Казахстан».
«В силу того, що є обмеження щодо постачання російської нафти, звичайно, європейські споживачі та компанії звертаються з такими запитами», - сказав він, наголосивши, що подібні угоди є комерційними.
За словами міністра, такі переговори можуть вести казахстанські компанії та відправники вантажу.
Йому поставили питання, чи веде Казахстан переговори про постачання нафтової сировини до Німеччини, на НПЗ у місті Шведт.
«Так, це один із варіантів поставки». - відповів він.
Раніше державний секретар Німеччини з економічних питань Міхаеля Келлнера повідомив, що Федеральний уряд веде конструктивні перемовини з Польщею й Казахстаном про постачання сировини на НПЗ, проте «бракує твердих обіцянок».
Нагадаємо, з 5 грудня в ЄС вступило в дію ембарго на постачання російської нафти танкерами. З 1 січня 2023 року Німеччина має намір додатково відмовитися від трубопровідної нафти з росії - зобов'язання федерального уряду на рівні ЄС. Це особливо впливає на нафтопереробний завод PCK у Шведті, оскільки він залежить від російської нафти з трубопроводу «дружба». Частину планується замінити постачаннями через Росток, але це не гарантує повного завантаження.
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