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Найбільший світовий виробник цементу пішов з Росії
15:42 14.12.2022 |
Швейцарський виробник будівельних матеріалів компанія Holcim підписала угоду про продаж свого бізнесу в РФ місцевому менеджменту. Із новими власниками бізнес буде працювати незалежно під іншим брендом.
Як повідомляє компанія, угода буде закрита після отримання відповідних дозволів регуляторів.
"Цим продажем Holcim завершує вихід з російського ринку, що відповідає цінностям компанії, які полягають у веденні бізнесу з максимальною відповідальністю", - заявили у Holcim.
У компанії додали, що продаж заводів у РФ "не має значного фінансового або комерційного впливу на Holcim", оскільки бізнес в Росії приносив менш як 1% чистого прибутку.
Holcim виробляє цемент, нерудні матеріали та бетон. У Росії компанія умежах групи LafargeHolcim керувала чотирма цементними заводами - в Московській, Калузькій та Саратовській області, а також трьома кар'єрами з видобутку нерудних матеріалів (Карелія).
Як повідомлялося, компанія Holcim повідомила про вихід з російського ринку ще у березні 2022 року у відповідь на агресію в Україні.
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