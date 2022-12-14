Найбільший світовий виробник цементу пішов з Росії

Швейцарський виробник будівельних матеріалів компанія Holcim підписала угоду про продаж свого бізнесу в РФ місцевому менеджменту. Із новими власниками бізнес буде працювати незалежно під іншим брендом.

Як повідомляє компанія, угода буде закрита після отримання відповідних дозволів регуляторів.

"Цим продажем Holcim завершує вихід з російського ринку, що відповідає цінностям компанії, які полягають у веденні бізнесу з максимальною відповідальністю", - заявили у Holcim.

У компанії додали, що продаж заводів у РФ "не має значного фінансового або комерційного впливу на Holcim", оскільки бізнес в Росії приносив менш як 1% чистого прибутку.

Holcim виробляє цемент, нерудні матеріали та бетон. У Росії компанія умежах групи LafargeHolcim керувала чотирма цементними заводами - в Московській, Калузькій та Саратовській області, а також трьома кар'єрами з видобутку нерудних матеріалів (Карелія).

Як повідомлялося, компанія Holcim повідомила про вихід з російського ринку ще у березні 2022 року у відповідь на агресію в Україні.